Arkadaşına kalp masajı yaptı, kendi kalbine yenildi

Alınan bilgiye göre, kentte esnaflık yapan Coşkun Burlu (52), gece saatlerinde evinde rahatsızlanınca yakın arkadaşı Bülent Şen'i (54) arayarak yardım istedi.

Arkadaşının yanına giden Şen, fenalaşan Burlu'ya ilk müdahale olarak kalp masajı yaptı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Burlu, eve gelen sağlık ekiplerince Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arkadaşının peşinden hastaneye giden Bülent Şen, acil servis bahçesinde iyi haber beklediği sırada aniden fenalaştı. Sağlık ekiplerince acil servise alınan Şen'in de kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Kırmızı alanda eş zamanlı müdahale edilen iki arkadaş, doktorların tüm çabasına rağmen yaklaşık 15 dakika arayla hayatını kaybetti.

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Neslim Yağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, acı bir tesadüf yaşandığını belirterek, "İlk olarak Coşkun Burlu acil servisimize getirildi. Müdahalesi sürerken bahçede bir bayılma vakası olduğu ihbarı geldi. Fenalaşan kişinin Burlu'nun yakın arkadaşı Bülent Şen olduğunu öğrendik. İki arkadaş aynı anda kırmızı alanda hayata döndürülmeye çalışıldı ancak maalesef ikisini de kaybettik. Ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Evli ve ikişer çocuk babası oldukları öğrenilen Burlu ve Şen'in cenazeleri, Hatuniye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Burlu ve Şen'in aileleri ve yakınlarının yanı sıra Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Destan Bulgay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.