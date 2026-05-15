Eski CHP'li Bakan: Biz bu partiyi çakallara bıraktık, özür diliyorum

"Cumhuriyet Halk Partisi Hiçbir Zaman Şaibelerle ve Kadınla Anılmazdı"

Dün özel bir TV kanalının programına konulan eski CHP'li Bakan Mehmet Sevigen, CHP'nin tarihsel onuruna ve etik değerlerine vurgu yaparak, güncel iddiaların partinin kurumsal kimliğine verdiği zararı şu sözlerle dile getirdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman parayla, şaibeyle, kadınla, şununla bununla anılmazdı. Bizim geleneğimizde böyle bir leke yoktur. Ama bugün geldiğimiz noktada, devletin ve partinin bir 'pavyon' havasına büründüğünü görüyoruz. Bu partinin değerlerini, ahlakını bu hale getirenleri tarih affetmeyecektir."

Sevigen, CHP'nin sadece bir siyasi parti olmadığını, aynı zamanda bir ahlak ve devlet geleneği olduğunu hatırlatarak, mevcut yönetimin bu mirası tükettiğini savundu.

"Özür Diliyorum, Biz Bu Partiyi Çakallara Bıraktık"

Partinin mevcut yönetim anlayışını sert bir dille eleştiren Sevigen, tabana ve eski yol arkadaşlarına seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Özür diliyorum, biz bu partiyi çakallara bıraktık. Biz bu partiyi sokaktaki çocuk için, yetim için, fakir fukara için, Soma'daki işçi için kurduk. Üç dört tanesi zengin olsun, iki tane belediye başkanı para pul bulsun, şirket gibi yönetsinler diye kurmadık."

Parti Büyüklerine Çağrı: "Neredesiniz?"

Konuşması sırasında oldukça duygulanan ve zaman zaman sesini yükselten Sevigen, CHP'nin önemli isimlerine ve eski yöneticilerine seslenerek onları ayağa kalkmaya çağırdı:

"Ali Özcan, Eşref Erdem, Kemal Bey, Adnan Keskin, Mahmut Yıldız... "Neredesiniz arkadaşlar? Yeter artık! Günah, bu parti devlet kuran bir parti, Kuvayı Milliye'den geliyoruz."

"Silkelenirsek Bunlar Düşer"

Sevigen, partinin mevcut durumundan kurtuluşunun ancak tabanın ve tecrübeli isimlerin harekete geçmesiyle mümkün olacağını belirtti: "Uzatın elinizi ayağa kalkarız, silkelenirsek bunlar düşer."

"Beni Tehdit Ediyorlar Ama Susmayacağım"

Siyasi hayatı boyunca CHP için mücadele verdiğini belirten Sevigen, son dönemde kendisine yönelik tehditlerin arttığını ancak geri adım atmayacağını söyledi:

"Beni her gün tehdit ediyorlar. Aileme küfrediyorlar, iş yerinde çocuklarıma engel oluyorlar. Yine susmuyorum! Yarın da sokağa çıkacağım. Bu parti için bin tane Mehmet Sevigen feda olsun. Bizim sokaktaki çocuğa borcumuz var."

Programdaki bu çarpıcı açıklamalar, sosyal medyada ve siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Sevigen'in özellikle "çakallar" ve "etik değerlerin yitirilmesi" yönündeki vurguları, CHP içindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.