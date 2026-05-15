Sendika, Dernek ve Diğer STK

Önder Kahveci: Ücret Politikası Gerçeklere Dayanmalı

Önder Kahveci, Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 26'ya yükseltmesinin ardından memur ve emeklilerin maaşlarının hızla eridiğini belirterek, telafi zammı ve refah payı talebini yineledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 12:57, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 12:59
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 26'ya yükseltmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kahveci, açıklanan verilerin kamu çalışanları ve emeklilere verilen maaş artışlarının yılın ilk aylarında yetersiz kaldığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Kahveci, kamu görevlileri ve emeklilere 2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 11, ikinci 6 ayda ise yüzde 7 maaş artışı öngörüldüğünü hatırlatarak, toplam yüzde 18'lik artışın daha önce açıklanan yüzde 16'lık enflasyon hedefinin bile gerisinde kaldığını kaydetti. Enflasyon beklentisinin yüzde 26'ya yükselmesiyle birlikte maaşların satın alma gücündeki kaybın daha da belirgin hale geldiğini belirten Kahveci, yılın ilk 4 ayında TÜFE'nin yüzde 14,64 seviyesine ulaştığına dikkat çekti.

"Maaşlar İlk 4 Ayda Eridi"

Kahveci, kamu görevlileri ve emekliler için yılın ilk yarısında öngörülen yüzde 11'lik maaş artışının henüz 6 ay dolmadan enflasyon karşısında eridiğini belirterek, memur ve emeklilerin ilk 4 ayda yaklaşık 3,64 puanlık alım gücü kaybı yaşadığını ifade etti.

Milyonlarca memur ve emeklinin ekonomik geleceğinin enflasyon tahminleri üzerine kurulmasının doğru olmadığını vurgulayan Kahveci, "Tahminler değişiyor, revize ediliyor ancak maaş artışları aynı şekilde güncellenmiyor. Bunun sonucu olarak çalışanların gelir kayıpları telafi edilmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Enflasyon Riskinin Yükü Çalışanın Omzunda"

Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini yükseltmesinin, ekonomik öngörülerin ne kadar değişken olduğunu gösterdiğini dile getiren Kahveci, buna rağmen maaş artışlarının sabit tutulmasının enflasyon riskinin tamamen ücretlilerin omzuna yüklendiği anlamına geldiğini savundu.

Kahveci, mevcut durumda memur ve emeklilerin maaşlarının temel ihtiyaçları karşılamada daha yetersiz hale geldiğini belirterek, bunun yalnızca gelir kaybı değil aynı zamanda iç talebin daralması, tüketim eğilimlerinin zayıflaması ve ekonomik büyümenin baskılanması gibi sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Telafi Zammı ve Refah Payı Çağrısı

Önder Kahveci, ücret politikalarının güncel ekonomik şartlara göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek şu talepleri sıraladı:

  • 2026 yılı için belirlenen maaş artış oranlarının yeniden değerlendirilmesi,
  • Memur ve emeklilerin alım gücü kaybını telafi edecek ek zam yapılması,

Refah payı uygulamasının hayata geçirilmesi,

  • Maaş artışlarının yüksek enflasyon karşısında koruyucu hale getirilmesi,
  • Tahmine dayalı ücret artışı anlayışı yerine daha adil ve dinamik bir ücret güncelleme sistemi oluşturulması.

Kahveci, "Kamu görevlileri ve emekliler ekonomik belirsizliğin yükünü taşımak zorunda değildir" diyerek, memur ve emeklilere vakit kaybetmeden telafi zammı verilmesi gerektiğini ifade etti.

