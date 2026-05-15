Ankara'da 'Turkomania Fest'te tartışmalı kostüm

Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) yapılanmasının kilit isimlerinden biri olarak bilinen Ahmet Cem Ersever, 1990'lı yıllarda Güneydoğu Anadolu'da terörle mücadele operasyonlarında rol aldı.

Ersever, 1993'te ordudan istifa ettikten sonra bazı yasa dışı faaliyetleri ifşa ettiğini iddia ettiği kitaplar yazdı.

Aynı yıl Kasım ayında faili meçhul bir cinayete kurban giden Ersever'in cesedi yol kenarında bulundu.

'Beyaz Toros' araçlarıyla simgelenen faili meçhul cinayetler ve JİTEM tartışmaları, gündemdeki yerini de hala koruyor.

ETKİNLİĞE AHMET CEM ERSEVER KOSTÜMÜYLE KATILDI

Ankara Keçiören'de düzenlenen Turkomania Fest, tartışma konusu oldu.

Etkinlik sırasında bir katılımcı, Ersever'i temsil eden bir kostümle sahneye çıktı.

Kostümde dönemin JİTEM unsurlarını yansıtan detaylar yer aldı.

Keçiören Belediyesi'ne ait tenteler altında düzenlenen

'Turkomania Fest adlı etkinlikte JİTEM propagandası yapıldı



"Beyaz Toros getirecektim ancak kalmamış" dedi.

Sahnedeki konuşmasında şahıs, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Emre Cuşan, Şehit Binbaşı Ahmet Cem Ersever kostümüyle katıldım. Kendisi Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele'nin kurucularından, terörün en çetin olduğu zamanlarda doğuda birçok operasyon yapmış bir şehidimiz."

ERSEVER KOSTÜMÜYLE, 'BEYAZ TOROS' ŞAKASI

Şahıs, ardından "Beyaz Toros getirecektim ancak kalmamış." diyerek 'espri' yaptı.

Bu sözler, 1990'ların faili meçhul cinayetleriyle özdeşleşen 'Beyaz Toros' araçlarına doğrudan atıf olarak yorumlandı.

DEM PARTİ 'COSPLAY'E TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın videosu sosyal medyada hızla yayıldı.

Muhalif kesimler bunu 'JİTEM propagandası' ve 'faili meçhullerin övülmesi' olarak nitelendirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit gibi isimler tepki gösterdi; soruşturma çağrıları yapıldı.

"BU İZNİ KİMDEN ALIYORLAR"

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Ersever'in kostümüyle sahneye çıkan Emre Cuşan'ın "Kendisi beyaz Toroslarla anılıyor. Bugün bir beyaz Toros da getirecektim ancak kalmamış" sözlerine tepki göstererek, derhal soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Koçyiğit, şu sözleri kullandı:

"Binlerce insanın kanıyla, faili meçhul cinayetlerle ve annelerin bitmek bilmeyen feryadıyla özdeşleşmiş olan beyaz Toros sembolizmi bir festival sahnesinde gösterilebiliyor bu ülkede. Bu ülkenin karanlık geçmişini kutsamaya ve toplumsal yaraya tuz basmaya kimin, nasıl bir hakkı vardır? Bu izni, bu haddi kimden almaktadırlar?"

Ankara Keçiören'de düzenlenen "Turkomania Fest" adlı etkinlikte, faili meçhul cinayetlerle ve JİTEM yapılanmasıyla anılan karanlık sembollerin sahneye taşınması kabul edilemez.



"Beyaz Toros" gibi bu ülkenin hafızasında ağır acılarla yer etmiş bir sembolün festival sahnesinde.

"BU ETKİNLİK HAKKINDA DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMALIDIR"

Söz konusu ifadeleri kullanan şahıs ve organizasyonu gerçekleştirenlerin açıkça suç İşlediğini kaydeden Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Katliamları kutsayan JİTEM artığı zihniyeti 'kültür, sanat' adı altında meşrulaştıran bu etkinlik hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır. İnsanlık suçlarını öven, toplumsal barışı dinamitleyen, halkın acılarıyla alay eden bu şahıs ve organizasyonu hesap vermelidir. Bu nefret söylemine ve suçun övülmesine göz yumanlar da en az o sözleri sarf edenler ve bu organizasyonları yapanlar kadar sorumludur. Bu rezaletin peşini bırakmayacağız."

"ELBETTE Kİ BUNUN ÜZERİNE GİDİLMELİDİR, TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Koçyiğit'in konuşmasının ardından söz alan Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Türkiye'nin geçmişinde yaşanan karanlık olaylarla bir yüzleşme sürecinin gerekliliğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Varsa böyle bir durum mutlaka üzerine gidilmeli, soruşturulmalıdır. araştırılmalıdır bence. Beyaz Toroslar geçmişimizde bizlere çok şeyler yaptı, ben de onlardan birisiyim. Özellikle faili meçhul cinayetler, kayıplar, yargısız infazlar bu ülkenin karanlık tarihinin, bir geçmişin, belki yüzleştirme gerektirecek bir meselenin açığa çıkmasıdır."

Konuşmasında, Genel Kurul salonunda milletvekilleri tarafından ifade edilen iddiaların ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurgulayan Buldan, "Varsa böyle bir şey elbette ki bunun üzerine gidilmelidir, biz de takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.