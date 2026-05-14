Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat

Kurban Bayramı öncesi "fırsat", "indirim" gibi çeşitli adlarla yapılan kampanyalar artarken uzmanlar tüketicileri muhtemel sahtekarlıklar ve dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 13:58, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 13:59
Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, , bayram alışverişi yapacak tüketicilerin maddi ve manevi olumsuzluk yaşamamaları için bazı kritik noktalara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Kılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş yerleri ve platformlarda, "fırsat" ve "indirim" adı altındaki kampanyalarla çok sayıda ürünün satışa sunulduğuna dikkati çekerek, tüketicilerin bunlara karşı temkinli yaklaşmasının önem taşıdığını dile getirdi.

"Kurbanlık alırken sağlık raporu ve sözleşme önemli"

Kurbanlık alacak vatandaşlara, belediye ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenen resmi satış alanlarını tercih etme tavsiyesinde bulunan Kılıç, hayvanların küpe numarası ve sağlık belgelerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini anlattı.

Kılıç, veteriner sağlık raporu bulunmayan ve kayıt dışı satış yapılan alanlardan uzak durulması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kurban kesim hizmeti alınacaksa hizmetin kapsamı, kesim zamanı, teslim şekli ve ücret gibi detaylar mutlaka yazılı bir sözleşmeyle belirlenmeli. Ödeme karşılığında makbuz veya fatura alınması olası bir uyuşmazlıkta tüketicinin hak aramasını kolaylaştıracaktır. Belgesiz işlemler hak aramanızı zorlaştırır."

"İnternet alışverişlerinde sahte sitelere dikkat"

Kılıç, bayram öncesi yoğunlaşan kampanya ve reklamların tüketicileri plansız harcamalara yöneltebileceğini ifade ederek, satın alınacak ürünün fiyatı, kalitesi ve garanti durumunun önceden araştırılması gerektiğini kaydetti.

Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırıcılık riskine karşı uyanık olunmasının önem taşıdığını belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Satıcının güvenilirliği mutlaka sorgulanmalı, sosyal medya üzerinden yapılan kayıt dışı satışlara karşı temkinli olunmalı. Tatil için otel rezervasyonu yapacak tüketiciler, işletmenin açık adresi ve iletişim bilgilerini resmi kaynaklardan doğrulamalıdır. Yalnızca havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden ve doğrulanmayan sosyal medya hesapları üzerinden işlem yapılmamalıdır. Rezervasyona ilişkin sözleşme ve ödeme dekontları mutlaka saklanmalıdır."

Kılıç, sözleşme yapılmadan ödeme yapılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Bayram alışverişi yaparken son dakika fırsatlarına temkinli yaklaşılmalı, sahte internet siteleri ve sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunmalı. Paket turlar, otel ve ulaşım hizmetlerine ilişkin broşür istenmeli, cayma hakkı ve iade koşulları mutlaka öğrenilmeli." dedi.

Yolculuk öncesi araç bakımı ve denetim uyarısı

Bayram tatilini şehir dışında geçirecek tüketiciler için ulaşım güvenliğinin öncelikli olduğunu hatırlatan Kılıç, kendi araçlarıyla yola çıkacak sürücülerin fren sistemi, lastik ve far kontrollerini içeren genel bakımları mutlaka yaptırması gerektiğini anlattı.

Kılıç, uzun yolculuklarda aşırı hız ve yorgun araç kullanımının can kaybına yol açabileceğine işaret ederek, kamu birimlerinin denetim faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

"Piyasa gözetim birimlerinin özellikle şehirler arası otobüs işletmelerine yönelik denetimlerini artırması elzemdir. Bayram yoğunluğu nedeniyle ek sefere çıkarılan araçların teknik yeterliliği ve güvenlik şartları titizlikle incelenmelidir. Yolcu güvenliğini tehlikeye atacak eksikliklere izin verilmemelidir. Trenle seyahat edecek vatandaşlar ise biletlerini resmi kanallar üzerinden almalı, bagaj ve yolculuk koşullarını önceden kontrol etmelidir."

Kılıç, bayram süresince yapılan tüm harcamalara ait fiş ve fatura gibi belgelerin yasal başvurularda "delil" niteliği taşıdığına dikkati çekerek, tüketicilerin bu konuda da hassas davranması gerektiğini sözlerine ekledi.

