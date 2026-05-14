'Dur' ihtarına uymayan sürücüye rekor ceza. 550 bin TL ceza, aracına 60 gün men

Turgutalp Mahallesi'nde devriye görevindeki İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında kaçan araç, park halindeki cipe çarptı. Kaza sonrası kadın sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yapılan incelemede sürücü Meltem İ.'ye, "dur ihtarına uymamak" suçundan 200 bin TL, "alkometreyi üflemeyi reddetmekten" 150 bin TL ve "ehliyetsiz araç kullanmaktan" 200 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.