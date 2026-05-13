Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 45,41 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 17:31, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 17:30
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|45,3990
|45,4000
|45,4170
|45,4180
|Avro
|53,3050
|53,3060
|53,2150
|53,2160
|Sterlin
|61,4510
|61,4610
|61,4150
|61,4250
|İsviçre frangı
|58,1160
|58,1260
|58,1010
|58,1110
|ANKARA
|ABD doları
|45,3690
|45,4490
|45,3870
|45,4670
|Avro
|53,2650
|53,3450
|53,1750
|53,2550
|Sterlin
|61,3910
|61,6010
|61,3550
|61,5650