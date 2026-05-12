TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi tarafından sunulan çeşitli konulardaki grup önerileri yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi. AK Parti'nin kabul edilen grup önerisiyle birlikte, vergi düzenlemelerini de içeren kapsamlı kanun teklifi Genel Kurul gündeminin ilk sırasına çekildi.
Muhalefetin Grup Önerileri Reddedildi
Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "korumaya muhtaç çocuklar", İYİ Parti'nin "sağlık hizmet sunucuları", DEM Parti'nin "engelli öğrencilerin eğitim süreci" ile CHP'nin "bağımsız yargı ve hukuk devleti ilkeleri"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.
Genel Kurul Gündeminde Değişiklik Yapıldı
AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Önergeye göre, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul gündeminin birinci sırasına alındı.
Uluslararası Anlaşmalar Gündeme Alındı
Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri ise gündemin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sıralarına alındı.
Vergi Kanun Teklifi Görüşmeleri Başladı
Genel Kurulda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.