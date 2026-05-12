TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Muhalefetin Grup Önerileri Reddedildi

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "korumaya muhtaç çocuklar", İYİ Parti'nin "sağlık hizmet sunucuları", DEM Parti'nin "engelli öğrencilerin eğitim süreci" ile CHP'nin "bağımsız yargı ve hukuk devleti ilkeleri"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul Gündeminde Değişiklik Yapıldı

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Önergeye göre, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul gündeminin birinci sırasına alındı.

Uluslararası Anlaşmalar Gündeme Alındı

Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri ise gündemin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sıralarına alındı.

Vergi Kanun Teklifi Görüşmeleri Başladı

Genel Kurulda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.