Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı

Türkiye'de okullarda yaşanan şiddet olayları, eğitim gündemindeki yerini korurken konu üzerine hazırlanan yeni bir rapor çarpıcı veriler ortaya koydu. Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) "Bağları Sıkılaştırmak: Adil, Güvenli ve Barışçıl Okullar İçin Öneriler" başlıklı çalışmasında okul şiddetinin yalnızca bireysel davranışlarla açıklanamayacağı, sosyal ve yapısal nedenlerin de bu süreçte belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) yeni raporu Türkiye'de okul şiddetinin boyutlarını gözler önüne serdi. 15 yaşındaki her 4 çocuktan 1'i okulda silah veya bıçak taşıyan öğrenci gördüğünü söylüyor. Rapor, rehberlik uzmanı sayısının artırılmasını öneriyor.

15 yaş altı çocukların dörtte biri silah veya bıçak taşıyan öğrenci gördü

Rapora göre 15 yaşındaki her dört çocuktan biri okulda çeteleşmeye tanık olduğunu, silah veya bıçak taşıyan öğrenci gördüğünü ifade ediyor. Çocukların karıştığı cinayet vakalarının son dokuz yılda yüzde 131, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı suçların ise yüzde 119 arttığı belirtilen raporda, mağdur çocuk sayısının 2020'den 2024'e yüzde 156 artarak 279 bin 620'ye ulaştığı da aktarıldı.

Dijital dünya okulları etkiliyor

Raporda pandemi sonrası dönemde çocukların dijital ortamlarda daha fazla zaman geçirmesinin yeni risk alanları oluşturduğuna dikkat çekildi. TÜİK verilerine göre 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 91,3'ü internet kullanırken yüzde 74'ü dijital oyun oynuyor, yüzde 66,1'i ise sosyal medyada aktif olarak yer alıyor. Çalışmada okulda başlayan çatışmaların sosyal medyada devam ettiği, çevrimiçi gerilimlerin yeniden sınıf ortamına taşındığı ifade edildi. Şiddet içeriklerinin görünürlük ve statü aracı haline gelmesinin de yeni riskler oluşturduğu kaydedildi. Raporda erkek çocuklarının hem şiddet olaylarında daha görünür olduğu hem de fiziksel zorbalığa daha fazla maruz kaldığı vurgulandı.

Güvenli okul ile denetim altındaki okul arasındaki sınır korunmalı

Raporda Mart 2026 itibarıyla 1.136 okula sabit polis görevlendirildiği, yaklaşık 22 bin okulda ise giriş-çıkış saatlerinde ekip aracı bulundurulmasına karar verildiği bilgisi paylaşıldı. Çalışmada güvenlik kamerası ve polis varlığının tek başına yeterli olmadığı vurgulanarak "güvenli okul ile denetim altındaki okul arasındaki sınırın korunması gerektiği" ifade edildi.

Psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı sayısı artırılmalı

Raporda okul şiddetiyle mücadelede en kritik öneriler arasında psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanı sayısının artırılması, rehberlik süreçlerinin güçlendirilmesi ve kriz müdahale mekanizmalarının standartlaştırılması yer aldı. Okul düzeyinde çok paydaşlı şiddet önleme komisyonları kurulması da öneriler arasında gösterildi.

Raporda ayrıca tüm öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı yemek sağlanması, sanat ve spor alanlarının güçlendirilmesi, öğrencilerin dinlenebileceği güvenli alanların artırılması ve sosyal-duygusal öğrenmeye daha fazla zaman ayrılması gerektiği de belirtildi.

