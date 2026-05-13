Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
Google Haritalar CarPlay sürümüne Gemini yapay zeka desteği geliyor

Google, Apple CarPlay üzerindeki navigasyon deneyimini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Uygulama kodlarında yapılan son incelemeler, Google Haritalar'ın CarPlay sürümü için Gemini yapay zeka entegrasyonu üzerinde çalışıldığını gösteriyor.

Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 08:16, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 08:17
Bu güncelleme hayata geçtiğinde, sürücüler seyir halindeyken telefonlarına dokunmadan Google'ın gelişmiş yapay zeka asistanıyla doğrudan etkileşime girebilecek.

Daha akıllı ve konuşkan navigasyon

Kod analizlerine göre Gemini desteği, sürücülerin sesli komutlarla yol tarifi almasına, rota değişikliği yapmasına veya karmaşık yer önerileri sormasına imkan tanıyacak.

Bu entegrasyonun öne çıkan özellikleri şunlar:

Eller Serbest Kontrol: Navigasyonun tamamen sesle yönetilmesiyle sürüş güvenliği artırılacak.

Bağlamsal Bilgi: Sürücüler, "Haritalar'a Sor" (Ask Maps) özelliğine benzer şekilde, varış noktaları hakkında detaylı tavsiyeler ve seyahat içgörüleri alabilecek.

Gerçek Zamanlı Destek: Rota üzerindeki ihtiyaçlar için daha doğal ve akıcı bir diyalog kurulabilecek.

CarPlay ekosisteminde yapay zeka yarışı

Apple'ın iOS 26.4 ile birlikte CarPlay'de üçüncü taraf uygulamalar ve sesli asistanlar için desteği genişletmesi, bu tür entegrasyonların önünü açtı.

Google'ın yanı sıra ChatGPT, Grok ve Perplexity gibi platformların da araç içi sistemlere dahil olma yarışı sürerken, Google'ın kendi asistanını Haritalar üzerinden doğrudan CarPlay'e taşıması stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Google henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamasa da, özelliklerin kod düzeyinde hazır olması güncellemenin yakın zamanda kullanıcılara sunulabileceğine işaret ediyor.

