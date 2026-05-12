2026 Yılı Yaş Çay Alım Fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak duyurdu.

Geçen Yılın Rekolte Verileri Anımsatıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğu anımsatıldı.

ÇAYKUR'un Fabrika Kapasitesi ve Alım Hedefi

ÇAYKUR'un 2025'te 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay alımı yaptığına işaret edilen açıklamada, "ÇAYKUR, bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir." ifadelerine yer verildi.

Yaş Çay Fiyatında Önemli Artış

Açıklamada fiyat değişimine ilişkin detaylar paylaşılırken şu ifadelere yer verildi: "2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz."