Minik Emre'den örnek davranış: Okulda değildi ama İstiklal Marşı'nı unutmadı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, öğretmeninin izinli olması nedeniyle okula gitmeyen 2. sınıf öğrencisi Emre Özer, dışarıda olduğu sırada duyduğu İstiklal Marşı'na tek başına eşlik etti. Minik öğrencinin o anlardaki vakur duruşu, çevredeki vatandaşlar ve okul yönetimi tarafından büyük takdir topladı.
Öğretmeni İzinli Olduğu İçin Okula Gidemedi
Cizre ilçesindeki İsmail Ebuliz İlkokulu 2/A sınıfı öğrencisi Emre Özer, öğretmeninin izinli olması nedeniyle cuma günü okula gitmedi. Özer, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada okuldan uzakta bulunmasına rağmen saygı duruşunda bulunarak marşa eşlik etti.
O Anlar Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı
Öğrencinin bu davranışı, aracıyla yoldan geçen bir öğretmen tarafından fark edilerek, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Milli Değerlere Hassasiyete Özel Ödül
Okul Müdürü Halil İdin, Emre Özer'i milli değerlere gösterdiği hassasiyet ve örnek davranışı nedeniyle çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.