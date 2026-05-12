Minik Emre'den örnek davranış: Okulda değildi ama İstiklal Marşı'nı unutmadı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 2'nci sınıf öğrencisi Emre Özer, okul dışında olduğu sırada İstiklal Marşı'na eşlik etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, okul yönetimi öğrenciyi ödüllendirdi.

Öğretmeni İzinli Olduğu İçin Okula Gidemedi

Cizre ilçesindeki İsmail Ebuliz İlkokulu 2/A sınıfı öğrencisi Emre Özer, öğretmeninin izinli olması nedeniyle cuma günü okula gitmedi. Özer, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada okuldan uzakta bulunmasına rağmen saygı duruşunda bulunarak marşa eşlik etti.

O Anlar Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Öğrencinin bu davranışı, aracıyla yoldan geçen bir öğretmen tarafından fark edilerek, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Milli Değerlere Hassasiyete Özel Ödül

Okul Müdürü Halil İdin, Emre Özer'i milli değerlere gösterdiği hassasiyet ve örnek davranışı nedeniyle çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.