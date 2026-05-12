Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı Yapacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada adalet teşkilatına 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımların 2026 yılı içerisinde tamamlanacağı bildirildi.
Gürlek, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılacağını belirtti. Personel alımlarının 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını ifade eden Gürlek, adalet teşkilatının insan kaynağının daha da güçleneceğini söyledi.
Kadro Dağılımı Açıklandı
Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak alımlarda çok sayıda kadro yer aldı. Açıklanan kontenjanlar şu şekilde:
- 5 bin 259 zabıt katibi
- 4 bin 508 infaz ve koruma memuru
- 1.300 destek personeli
- 1.041 mübaşir
- 900 icra katibi
- 524 koruma ve güvenlik görevlisi
- 410 psikolog
- 322 teknisyen
- 316 büro personeli
- 286 hemşire
- 90 sosyal çalışmacı
- 44 farklı unvanda personel
"Teşkilatımıza Hayırlı Olsun"
Bakan Gürlek açıklamasında, adalet teşkilatının ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, yapılacak alımların yargı camiasına ve millete hayırlı olmasını temenni etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdoganın müjdesini verdiği adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz.Akın Gürlek (@abakingurlek) May 12, 2026
