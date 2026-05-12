Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı Yapacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin personel alımına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gürlek, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılacağını belirtti. Personel alımlarının 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını ifade eden Gürlek, adalet teşkilatının insan kaynağının daha da güçleneceğini söyledi.

Kadro Dağılımı Açıklandı

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak alımlarda çok sayıda kadro yer aldı. Açıklanan kontenjanlar şu şekilde:

5 bin 259 zabıt katibi

4 bin 508 infaz ve koruma memuru

1.300 destek personeli

1.041 mübaşir

900 icra katibi

524 koruma ve güvenlik görevlisi

410 psikolog

322 teknisyen

316 büro personeli

286 hemşire

90 sosyal çalışmacı

44 farklı unvanda personel

"Teşkilatımıza Hayırlı Olsun"

Bakan Gürlek açıklamasında, adalet teşkilatının ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, yapılacak alımların yargı camiasına ve millete hayırlı olmasını temenni etti.