Düşük faizli kredi vaadiyle vatandaşları dolandıran 3 şüpheli yakalandı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kimlikleri tespit edilen F.K, M.Ç. ve C.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdur M.C.A ile görüntülü görüşmeler yaparak güven sağladıkları, ardından mobil bankacılık şifrelerini temin ederek hesaplardan para transferi yaptıkları belirlendi. Şahısların bir vatandaşın ele geçirdikleri mobil bankacılık şifreleriyle 400 bin TL kredi çekip, kendi hesaplarına aktardıkları anlaşıldı. Şüphelilere ait banka ve dijital hesaplarda toplam 7,5 milyon TL'lik işlem hareketliliği saptandı. Operasyonda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.