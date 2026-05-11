Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Kahramanmaraş'taki okul saldırganının kamuda öğretmen olarak çalışan tutuklu annesinin saldırıdan sonra emekli olmak için başvuruda bulunduğu öğrenilirken emniyet müdürü babasının bütün özlük haklarının elinden alındığı ortaya çıktı. Öte yandan okul saldırısı ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonun bu hafta Kahramanmaraş'a gelmesi ve incelemelerde bulunması da bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen, 9 öğrencinin yanı sıra 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, saldırganın da öldüğü saldırının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan araştırma komisyonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Meclis bünyesindeki komisyon çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili yürütülen soruşturmada failin ailesine yönelik yeni detaylar da ortaya çıktı.

Anne emeklilik talebinde bulunmuş

Soruşturmanın ilk aşamalarında tutuklanarak cezaevine gönderilen İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli ve babası Uğur Mersinli'ye yönelik adli süreç devam ediyor. Bu süreçte kamuda öğretmen olan anne Pınar Peyman'ın herhangi bir özlük hakkı kaybı yaşamadığı, kendi talebi doğrultusunda emeklilik için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Babanın özlük hakları elinden alınmış

Ayrıca saldırganın 1. Sınıf Emniyet Müdürü babası Uğur Mersinli'nin tüm özlük haklarının sonlandırıldığı ortaya çıktı.

Komisyon Kahramanmaraş'a gelecek

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun Kahramanmaraş ayağından sorumlu olacak AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve beraberindeki milletvekili heyetinin bu hafta içerisinde Kahramanmaraş'a gelerek incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Heyetin kentte gerçekleştireceği temaslarda olayın yaşandığı okul çevresinde inceleme yapması, ilgili kurum temsilcileriyle görüşmesi ve süreçle ilgili bilgi alması bekleniyor. Komisyon sonucu hazırlanacak raporla kamuoyunun bilgilendirilip, eğitim kurumlarındaki güvenlik politikalarına katkı sunması hedefleniyor.