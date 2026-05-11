İzale-i şüyu davalarındaki sorun 12. yargı paketinde çözülecek

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren miras hukuku alanında önemli bir adım atılıyor. 12. Yargı Paketi kapsamında yapılacak düzenlemeyle ortaklığın giderilmesi davalarında ilk ihale yalnızca mirasçılara açık olacak; aile yadigarı taşınmazların fırsatçıların eline geçmesinin önüne geçilecek.

Ortaklığın giderilmesi davalarında sorun neydi?

Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davalarında taşınmaz satışa çıkarıldığında, açık artırmaya dışarıdan üçüncü kişilerin de katılabilmesi mirasçıları büyük bir riskle karşı karşıya bırakıyordu. Aile içinde çözülemeyen miras uyuşmazlıklarında mahkeme satışa hükmedince, piyasanın çok altında tekliflerle fırsatçı yatırımcıların mülkü kapması sık karşılaşılan bir sorun haline gelmişti. Bu risk, vatandaşları dava açmaktan alıkoyuyor; uzlaşma sağlanamayan taşınmazlar yıllarca çözümsüz kalıyordu.

Yeni düzenleme ne getiriyor?

Yargı Paketi ile bu sorun gideriliyor. Mahkemenin satışa hükmetmesi halinde yapılacak ilk ihale yalnızca mirasçılara ve hissedarlara açık olacak. Kapalı devre olarak tasarlanan bu ilk aşamada dileyen mirasçı, mahkemenin belirlediği rayiç bedeli ödeyerek mülkü satın alabilecek. Böylece aile yadigarı taşınmazların üçüncü kişilere geçmesinin önüne geçilmiş olacak.

Kimler etkilenecek?

Türkiye'de her yıl on binlerce ortaklığın giderilmesi davası açıldığı ve ülke genelinde milyonlarca vatandaşın elinde paylı mülkiyet statüsünde taşınmaz bulunduğu göz önüne alındığında, düzenlemenin uygulama alanının son derece geniş olduğu görülüyor. Uzmanlar, yeni sistemin özellikle kırsal kesimde tarım arazilerinin bütünlüğünü koruması bakımından da önemli sonuçlar doğuracağını değerlendiriyor.