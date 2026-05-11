Çakarlı araç kullanan kişiye 173 bin TL para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada gündem olan çakarlı araç görüntülerinin ardından harekete geçti. Adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ya da geçiş üstünlüğü izni bulunmayan şahsa ait araç tespit edilerek ağır idari yaptırım uygulandı.

Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 00:12, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 00:14
Sosyal medyada çakar tertibatlı bir araç içerisinden paylaşım yapan B.E.P. isimli şahsa ilişkin görüntüler gündem olunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Emniyet, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde söz konusu şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ya da geçiş üstünlüğü bulunmadığını açıkladı.

Çakarlı araç kullanan kişiye para cezası

Çakarlı araç tespit edilerek ilgili şahıs hakkında 173.392 TL idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik işlemler başlatıldı.

Emniyet: Mevzuata aykırı kullanıma müsamaha gösterilmeyecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, geçiş üstünlüğü hakkının amacı dışında kullanımına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü ve mevzuata aykırı hiçbir kullanıma müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

