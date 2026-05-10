İran yanıtını ABD'ye iletti!

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken Orta Doğu'daki gerilim İsrail basınında yer alan iddialarla yeniden yülseldi.

İddialara göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu konusunda taviz verilmeyeceği güvencesi verdi.

İsrail müzakerelerin başarısız olacağı düşüncesiyle, İran'a yönelik yeni saldırılara hazırlık yaparken; İran ise ABD'nin bölgedeki üsleri ve savaş gemilerini hedef alabileceklerini açıklayarak sert mesajlar verdi. Askeri hazırlıkların sürdüğünü ve hedef listelerin güncellendiğini belirten Tahran yönetimi, müzakerelerin teslimiyet anlamına gelmediğini söyledi.

Tahran cevabını Washington'a iletti

Günün ilelreyen saatlerinde ise İran basını Tahran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik mesajını Pakistan aracılığıyla ABD'ye ilettiğini öne sürdü.

Trump, İran'ın süreci bilerek yavaşlattığı yönündeki iddialara ilişkin, "Bunu yakında öğreneceğiz." açıklamasında bulunmuştu. İran'la görüşme sürecinin iyi gittiğini söyleyen Trump, İranlılardan çok yakında bir geri bildirim alacaklarını vurgulayarak, ona göre adımlarını atacaklarını ifade etmişti.

Ayrıntılar geliyor...