Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu
Buruk: 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor karşısında alınan 4-2'lik galibiyetle gelen 26. şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, taraftara ve oyuncularına teşekkür etti. Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olduklarını vurgulayan Buruk, Galatasaray tarihinde bu başarının ikinci kez yaşandığını belirterek yeni hedeflerinin üst üste 5. şampiyonluk olduğunu söyledi.

Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk" dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan teknik direktör Buruk, şunları kaydetti:

"Gerçekten... 4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Kendime çok açacak bir parantez yok. Buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yıldan sonra takımı devraldım. 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz."

