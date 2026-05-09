Rafting turunda facia: Kadının cansız bedeni 8 kilometre uzakta bulundu
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Melen Nehri'nde rafting yapan botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılan 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur hayatını kaybetti. Dokuzdeğirmen mevkisinde başlayan rafting turu sırasında meydana gelen kazada kaybolan Çamur için AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Kadının cansız bedenine, botun devrildiği noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Melen Barajı seti önünde ulaşıldı. Ceset, otopsi için hastaneye kaldırıldı.
