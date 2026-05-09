Eski yıldız Mertens'e Galatasaray'da yeni rol planı

Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens'in sarı-kırmızılı takımın yönetiminde gelecek sezon görev alabileceği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, bu akşam Antalyaspor'u yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı takımdan geçtiğimiz sezon ayrılan ve 3 şampiyonluk yaşayan Dries Mertens de ailesiyle birlikte mücadeleyi tribünden izleyecek.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; emekli olduktan sonra bir senedir dinlenen Belçikalı ismin Galatasaray'da teknik heyette ya da profesyonel kadroda görev alması bekleniyor.

Ayrıca yönetimde de Mertens'in isminin yeni sezon planlamasında öne çıktığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takıma Napoli'den transfer olan Mertens, 136 maça çıkarken 25 gol ve 44 asist kaydetmişti.