Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor
SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı
Bakan Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitimin 16'da biri okulda geçiyor
Yatırımcı Nisan'da borsada güldü, altın ve dövizde kaybetti
Prof. Afyoncu: 3 çocuğu olan anneye memur gibi maaş verilmeli
Gökhan Böcek: CHP'li vekiller susmam için cezaevine geldi
Tüketicilerin büyük çoğunluğu bilmiyor: Son Tüketim Tarihi mi, TETT mi?
Bilirkişi inceledi, not yükseldi: 'Kasıtlı düşük not' davasını öğrenci kazandı
Borsada rekor tazeledi: BIST 100'den 15.062 puanlık kapanış
İŞKUR'da dikkat çeken tablo: İşe alımlar arttı, iş arayan sayısı yükseldi
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması
38 kız öğrenciyi taciz eden öğretim görevlisi hakkında yeni gelişme
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
İçişleri Bakanlığı: 48 firari farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi
Bakan Bayraktar: Cezayir ile enerji işbirliğimizi daha güçlü bir zemine taşıyoruz
ODTÜ'de Türk bayrağına saygısızlığa 6 gözaltı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Bayram öncesi otobüs biletlerine yüzde 20 zam sinyali
AK Parti'de kamp mesaisi başladı
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Devlet Tiyatroları Personeli Görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 00:16, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 00:17
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/4/2019 tarihli ve 30742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Mühendis," ibaresinden sonra gelmek üzere "Mimar," ibaresi eklenmiştir.

"1) Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı."

"2) Memur, Satınalma Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Şoför, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube Müdürü, İdare Müdürü ve Müdür kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Hukuk Müşaviri, Savunma Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl, Şef, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Kütüphaneci, Avukat kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az iki yıl, Sayman, Ayniyat Saymanı, Raportör, Tekniker, Programcı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Sayman, Ayniyat Saymanı, Raportör, Tekniker, Programcı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Satınalma Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Teknisyen, Kameraman, Hemşire kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

c) Eğitim Uzmanı, Uzman, Savunma Uzmanı, Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Kütüphaneci, Avukat kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl, Sayman, Ayniyat Saymanı, Raportör, Tekniker, Programcı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Satınalma Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Teknisyen, Kameraman, Hemşire kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

ç) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Satınalma Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Teknisyen, Kameraman, Hemşire kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

d) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satınalma Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi almış olmak ve bu hususu resmi olarak belgelemek,

3) Şoför kadrosu için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

4) Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, İtfaiyeci, Bekçi, Dağıtıcı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

gerekir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Mühendis," ibaresinden sonra gelmek üzere "Mimar," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sınav Kurulu; Genel Müdür veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ile Genel Müdürce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder ve başkan dahil beş üyeden oluşur. Gerektiğinde Genel Müdürün uygun görmesi halinde sınav kuruluna Genel Müdürlük dışından kamu görevlileri arasından aynı usulle üye veya üyeler belirlenebilir."

"(8) Gerek görülmesi halinde, Genel Müdürce, taşra teşkilatında da sınav kurulu veya kurulları oluşturulabilir. Bu durumda Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından yetkili/yetkililer de bu kurulda/kurullarda görevlendirilir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Avukat kadrosunda bulunanların en az iki yılı Genel Müdürlük merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere, en az üç yıl avukat kadrosunda görev yapmış olmaları kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerine tabi tutulmaksızın hukuk müşaviri kadrosuna genel hükümlere göre atanmaları mümkündür."

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü yürütür.

