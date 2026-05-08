İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında bir operasyon daha yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ve Park Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı gözaltına alındı.

Operasyonun detayları netleşirken, eş zamanlı olarak bir belediye iştirakinde de incelemeler başlatıldı.

Ağaç A.Ş.'de arama yapılıyor

Operasyonun bir diğer ayağı ise İBB iştiraklerinden olan Ağaç AŞ'ye sıçradı. Mali Şube polislerinin, şirketin genel merkezinde ve belirlenen noktalarda geniş kapsamlı bir arama faaliyeti yürüttüğü bildirildi.

Dosya içeriği ve gözaltı gerekçelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, emniyet birimlerinin incelemeleri devam ediyor.