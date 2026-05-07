İşte Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Uygulama Esasları ve Uygulama Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı, Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Uygulama Esasları ve Uygulama Takvimini açıkladığı 07.05.2026 tarih ve 159602828 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun 21. maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirileceklerin. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülecek olan "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı'na katılmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Eğitim kurumu yöneticilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek ve yönetim becerilerini artırmak amacıyla, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" yüz yüze ve mahalli hizmet içi eğitim faaliyeti olarak uygulanacaktır.

NORM KADRO FAZLASI YÖNETİCİLERDE EĞİTİME KATILACAK

Program kapsamında ilk aşamada 4 ve 8 ders yılını dolduran yöneticiler ve norm kadro fazlası yöneticiler, ardından ilk defa görevlendirilecekler, son olarak da yöneticilikten ayırtanlardan yeniden görevlendirilecekler Başkanlığımızca hazırlanan eğitimlere tabi tutulacaktır.

Eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği kapsamında Ekte yer alan "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı ve Uygulama Esasları", "Eğitim Kurumlan Yönetici Yetiştirme Programı Uygulama Takvimi" ve 4.02.02.04.011 numaralı Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Semineri Standart Eğitim Programı dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim programı katılımcı listeleri il milli eğitim müdürlükleri mesleki gelişim birimlerinin resmi e-posta adreslerine gönderilecektir.

Programın planlanarak hiçbir aksaklığa mahal verilmeden yürütülmesi, eğitim programının ilk günü program tanıtımının da yapılacağı açılış törenlerinin organize edilmesi: eğitim görevlilerinin harcırah ve ek ders ücretlerine ilişkin ödemelerin eğitimin verildiği ilin bağlı olduğu valiliklerce gerçekleştirilmesi, katılımcılar m ise her türlü giderlerinin (ulaşım, konaklama, iaşe, ibate, sınav ücreti vb.) kendileri tarafından karşılanması gerekmektedir.

İşte o yazı;

Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı Uygulama Esaslarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR