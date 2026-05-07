Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilanına göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, mülakatsız sözleşmeli 680 personel alınacak.

Başvurular, 7 Mayıs'tan 22 Mayıs saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" e-Devlet şifresi ile yapılacak.

Personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu sözleşmeli personel alımı ilanını duyurdu.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Büyük ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz! Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yeni bir personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mülakatsız 680 sözleşmeli personel istihdam edeceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci bugün itibarıyla başladı.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 680 sözleşmeli personel alım yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları, 7 Mayıs - 22 Mayıs tarihlerinde, son gün saat 23.59'a kadar yapılabilecek

