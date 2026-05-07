Saadet Partisi'nde kayyum davası 11 Mayıs'ta görülecek

Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Sponsorlu İçerik
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Hava 4 derece daha ısınacak
Hava 4 derece daha ısınacak
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
GİB: Akaryakıtta vergi kaybının 600 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor
GİB: Akaryakıtta vergi kaybının 600 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı
CHP'nin kurultay davası Temmuz'a ertelendi, borsa yükseldi
CHP'nin kurultay davası Temmuz'a ertelendi, borsa yükseldi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Saadet Partisi'nde kayyum davası 11 Mayıs'ta görülecek

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi'nin iptali ve parti yönetimine kayyum atanması talebiyle açılan dava, 11 Mayıs 2026'da sonuçlanıyor. Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi, karar duruşmasını 11 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de yapacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 10:45, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 10:48
Yazdır
Saadet Partisi'nde kayyum davası 11 Mayıs'ta görülecek

Saadet Partisine kayyum atanması istemli dava, partinin kendi içinden isimler tarafından açıldı. Saadet Partisi Van Eski İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve arkadaşları tarafından açılan davada, üç kişinin parti yönetimine kayyum olarak atanması talep ediliyor. Kayyum adayları şöyle:

Davut Açıkgöz - Saadet Partisi Ankara Keçiören Eski İlçe Başkanı

Sedat Tarhan - Parti üyesi

Kenan Karagöz - Akademisyen

İddialar Neler?

Davacılar, 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen Saadet Partisi 9. Olağan Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığını ve Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın seçildiği kongrenin iptal edilmesi gerektiğini öne sürüyor. Temel iddia şu: Kongrede oy kullanan 1.026 delegenin 789'unun delegelik vasfı bulunmuyordu. Bunun nedeni olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Gaziantep dahil 49 il ile 750 ilçenin Siyasi Partiler Kanunu'nun öngördüğü süre içinde kongreye gitmemesi ve büyük kongre delegelerini belirlememesi gösteriliyor.

Mahkeme Ne Yapacak?

Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen yazı kapsamında kongreye gitmeyen ve münfesih duruma düşen il teşkilatlarının hukuki statüsünü karara bağlayacak. Mahkemenin kongrenin iptaline hükmetmesi halinde parti yönetimine kayyum heyeti atanacak ve Saadet Partisi'nin olağanüstü kongreye gitmesi zorunlu hale gelecek. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda partinin seçimlere girebilmesi de tehlikeye girecek.

Parti Yönetimi Ne Diyor?

Saadet Partisi yönetimi açısından en olumlu gelişme, mahkemenin görevlendirdiği bilirkişinin hazırladığı rapor. Davacıların bilirkişi raporuna yönelik itirazları da 11 Mayıs'taki duruşmada karara bağlanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber