DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan, "Suudi Arabistan ile yapılan enerji santral anlaşmasının Türkiye lehine hiçbir maddesi bulunmadığı" iddialarının kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olduğunu bildirdi.

2 Milyar Dolarlık Dev Yatırım ve 2 Bin Megavat Kapasite

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'ye yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağı belirtildi. Sivas ve Karaman'da kurulacak 2 bin megavatlık güneş enerjisi santralleriyle 2,1 milyona yakın hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağı ifade edildi.

Yatırım Maliyeti Türkiye'ye Yansımayacak

Açıklamada, projelerin finansmanıyla ilgili şu teknik detaylar paylaşıldı: "Projelerin finansmanı yatırımcı şirket ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanacak, Türkiye için herhangi bir yatırım maliyeti oluşmayacaktır. Projelerde en az yüzde 50 yerlilik şartı bulunmakta, Türkiye tarihinin en düşük elektrik alım fiyatlarından biri uygulanırken, santral arazilerinin mülkiyeti tamamen Türkiye'de olacaktır."

Türk Personel İstihdamı ve Hukuki Statü

Hem yapılan anlaşmalar hem de söz konusu projelerde Türk personellerle birlikte yer alacak yabancı personellerin durumu hakkında da bilgi verildi. Açıklamaya göre; tüm çalışanlar Türkiye'deki hukuka ve mer'i mevzuattaki düzenlemelere tabi olacak.

Kara Propaganda Faaliyetlerine Karşı Uyarı

Resmi açıklamalar ve anlaşma detaylarının şeffaf bir şekilde ortada olduğunu vurgulayan DMM; enerji arz güvenliğini, üretimi ve ekonomiyi hedef alan asılsız iddialara karşı vatandaşların dikkatli olmasını rica etti.