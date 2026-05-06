Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Kurum'dan seçim kampanyasına destek iddialarına yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, firari Murat Gülibrahimoğlu'nun seçim kampanyasına maddi destek verdiği yönündeki iddiaları yalanladı. Kurum, "Bu iddialar açık bir iftiradır, gündemi değiştirme çabaları nafiledir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 20:37, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 20:46
Bakan Kurum'dan seçim kampanyasına destek iddialarına yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk davası sürecinde adı geçen firari bir şahsın, kendi seçim kampanyasına maddi destek sağladığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

"Açık Bir İftiradır"

Konuya ilişkin sosyal medya (NSosyal) hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "İBB'deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen, Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır. Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır."

"İftiralarla Hedef Alınmamız Ahlaksızlıktır"

İddiaların odağındaki isimlerin gündem değiştirme çabası içinde olduğunu savunan Kurum, açıklamasına şöyle devam etti: "Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır. Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir."

"Yolsuzlukların Üzerini Örtemeyeceksiniz"

Açıklamasının sonunda kararlılık mesajı veren Bakan Kurum, "Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz" diyerek tepkisini dile getirdi.

