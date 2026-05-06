Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelere dair olumlu haber akışıyla 99,62 dolara geriledi. Bir günde yüzde 9'dan fazla değer kaybeden petrol fiyatlarında 48 saatlik yanıt süreci bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 17:34, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 17:35
Brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda 99,62 dolardan işlem görüyor. Dün 114,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,87 dolardan tamamladı.

Petrol Fiyatlarında Yüzde 10'u Bulan Düşüş

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 13.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 9,3 azalarak 99,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 10,5 azalışla 91,54 dolardan alıcı buldu.

ABD ve İran Arasında Kritik Mutabakat İddiası

Fiyatlardaki gerilemede, ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haber akışı etkili oldu. Axios platformunun ismini vermek istemeyen, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara ve bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD, mutabakat zaptının imzalanması için İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor.

Savaşın Başından Bu Yana En Büyük Uzlaşı Adımı

Buna göre, Washington yönetiminin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için çerçeve oluşturmak amacıyla Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştığını öne süren ABD'li iki yetkili, henüz herhangi bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadığını ancak bu durumun savaşın başlamasından bu yana tarafların bir anlaşmaya en çok yaklaştığı nokta olduğunu belirtti.

Hürmüz Boğazı ve Yaptırımlar İçin 30 Günlük Süre

Haberde, mevcut haliyle mutabakat zaptının bölgedeki savaşa son verilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın nükleer programının sınırlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılması için ayrıntılı anlaşma üzerinde 30 günlük bir müzerere döneminin başlamasının öngörüldüğü aktarıldı. İki kaynak, bu görüşmelerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da veya İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılabileceğini ifade etti.

Deniz Ablukası Kademeli Olarak Kaldırılacak

ABD'li bir yetkili, söz konusu 30 günlük müzakere dönemi süresince İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişine getirdiği kısıtlamaların ve ABD'nin deniz ablukasının kademeli olarak kaldırılacağını iddia etti.

Brent Petrolde Teknik Destek ve Direnç Seviyeleri

Brent petrolde teknik olarak 111,18 doların direnç, 98,86 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

