Doğum iznini uzatmak isteyen anneler dikkat! 15 Mayıs son gün

Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte, 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvuru süreci tüm hızıyla sürüyor.

Resmi Gazete'de Yayımlandı, Yürürlüğe Girdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "NSosyal" sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasına ve 8 haftalık ilave izne ilişkin yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Tek Şart: 16 Ekim 2025 Sonrası Doğum Yapmış Olmak

Düzenlemeden yararlanmak isteyen anneler için en kritik kriter doğum tarihi oldu. Bakanlık açıklamasında, "Tek başvuru şartı, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneler, herhangi bir rapora gerek olmaksızın bu kanuni haktan yararlanabiliyor" ifadelerine yer verildi.

Başvuru Yolu: Dilekçe ve Kimlik Fotokopisi Yeterli

Ek izin hakkını kullanmak isteyen annelerin izlemesi gereken yol oldukça sadeleştirildi. Anneler; bebeklerinin kimlik fotokopileri ve ilave izin talep ettiklerine ilişkin hazırlayacakları bir dilekçeyi bağlı bulundukları veya çalıştıkları kuruma teslim ederek süreci başlatabiliyor.

Son Gün 15 Mayıs Cuma!

Bakanlık, hak kaybı yaşanmaması adına annelere süre uyarısında bulundu. Yeni düzenlemeden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin, 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.