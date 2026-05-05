Mesleki yeterlilik sınavları artık elektronik ortamda

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ölçme ve değerlendirme süreçlerinde yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, mesleki yeterlilik sınavları elektronik ortama taşındı.

81 İlde 705 e-Sınav Salonu Hizmet Veriyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; sınav hizmetlerini daha hızlı, güvenli ve etkin şekilde yürütmek amacıyla ülke genelinde yaygınlaştırılan e-Sınav uygulamaları; 81 ilde, 597 merkezde bulunan toplam 705 e-Sınav salonunda sürdürülüyor.

Halihazırda uygulanan dijital sınavlar şunlardır:

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSK)

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Teorik Sınavı

Amatör Telsizcilik Sınavı

Denklik Seviye Tespit Sınavı

1 Mayıs İtibarıyla MYS e-Sınav Dönemi Başladı

Dijital sınav kapsamı, kara yolu yolcu ve eşya-kargo taşımacılık faaliyetleri için kara yollarında seyreden araçları kullanacak kişilere yönelik yapılan mesleki yeterlilik sınavlarının (MYS e-Sınav) sisteme dahil edilmesiyle genişletildi. Bu doğrultuda, daha önce basılı evrakla gerçekleştirilen sınavlar, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren elektronik ortamda uygulanmaya başlandı.

Ölçme ve Değerlendirmede Dijitalleşme Güçlenecek

Yeni uygulamayla birlikte adayların sınav süreçlerinin daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi, operasyonel süreçlerin daha etkin yönetilmesi ve ölçme değerlendirme uygulamalarında dijitalleşmenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bakanlıkça, artan sınav ve aday sayılarına bağlı olarak e-Sınav altyapısının geliştirilmesi, uygulama standartlarının yükseltilmesi ve dijital sınav hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.