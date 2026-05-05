Paraf Konut Yapı Kooperatifi'nden 'Kuşadası Projesi' iddialarına yalanlama

Kooperatif vekili Avukat Onur Coşkun aracılığıyla yapılan kamuoyu açıklamasında, son günlerde Aydın'ın Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi'nde devam eden projeyle ilgili kamuoyunun bilinçli bir şekilde yanıltılmaya çalışıldığı ifade edildi.

"Arsa ihalesi açık artırma usulüyle kazanıldı"

Açıklamada, projenin üzerinde bulunduğu arsanın TOKİ tarafından 5 Ocak 2023 tarihinde düzenlenen "açık ihale ve açık artırma" yöntemiyle satın alındığı vurgulandı. Kooperatifin, çok sayıda teklif arasından en yüksek tutarı vererek ihaleyi kazandığı ve arsa tapusunu devraldığı bilgisi paylaşıldı.

"Üye yapısı ve denetim süreci şeffaf"

941 hissedardan oluşan kooperatifin; işçi, memur, emekli ve esnaf gibi her kesimden katılımcıyla kurulduğu belirtilen açıklamada, denetim süreçlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kooperatifimizin faaliyetleri bağımsız denetçiler tarafından denetlenmekte olup, her yıl gerçekleştirilen genel kurullarımız T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri gözetiminde yapılmaktadır. Faaliyetlerimiz şeffaf bir şekilde görüşülerek ibra edilmektedir."

Memur-Sen iddialarına yanıt

Sosyal medyada yer alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara da değinilen açıklamada, kooperatifin Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın veya Memur-Sen Konfederasyonu ile herhangi bir kurumsal bağı ya da ilişkisinin bulunmadığı net bir dille ifade edildi. Kooperatifin, mevzuata uygun her vatandaşa açık olduğu hatırlatıldı.

Hukuki süreç başlatıldı

Asılsız ithamlarla ilgili yasal yollara başvurulduğu bildirilen açıklamada, "Kamuoyunu yanıltıcı şekilde yayınlanan yalan ve yanlış iddia sahipleriyle alakalı hukuki süreçler tarafımızca başlatılmış olup, süreç kararlılıkla takip edilecektir." denildi.