Eğitim Temalı 9. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında Dereceye Giren Eserler Belli Oldu

Eğitimi konu alan kısa filmlerin buluşma noktası olan yarışmamız, bu yıl 9'uncu kez yeni hikayelere kapı araladı.

Yarışmamız, genç yönetmenlere kariyer yolculuklarında önemli bir adım atma imkanı sunarken güçlü jüri rehberliğinde sinema dünyasına giriş, alanın profesyonelleriyle buluşma ve dikkate değer ödül fırsatları sunuyor.

Bu yıl, Çin'den Arnavutluk'a uzanan geniş bir coğrafyadan yaklaşık 300 filmin katıldığı yarışmamızın Jüri Değerlendirme Toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Başkanlığını yönetmen ve senarist İsmail Güneş'in yaptığı, gazeteci ve eleştirmen Bedir Acar, sinema yazarı Enver Gülşen, yönetmen Mutlu Kurnalı, yönetmen ve senarist Yeşim Tonbaz ve Anadolu Ajansı Sinema Atölyesi'nden Barışkan Ünal'dan oluşan jüri, finale kalan filmlere ilişkin değerlendirmesini yaparak dereceye giren eserleri belirledi.

Eğitim Temalı 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması sonuçları:

Birincilik Ödülü:Kenan Karayağız- "Sesimi Duyan Var mı?"

İkincilik Ödülü: Muhammed Emin Çırçır-"Keşiş Yengecinin Kabuğunda"

Üçüncülük Ödülü: Erdal Duran-"Leke"

Özel Ödüller:

Mehmet Akif İnan Özel Ödülü:Seyit Mehmet Yıldız-"Merhaba Ben Ceren"

Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü: Oğuz Akyol-"Hatırlanacak Ne Var?"

Yarışmamıza katılan eser sahiplerine teşekkür ediyor; jüri tarafından ödül kazanan tüm sanatçıları tebrik ediyoruz. Ödüller, haziran ayında gerçekleştirilecek uluslararası toplantıda sahiplerine takdim edilecektir.