Bakanlıktan, çevreyi kirleten AK Partili Vekilin şirketine kapatma kararı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün şirketi Alagöz Madencilik'e 3 milyon liraya yakın ceza kesildiğini açıkladı.

Kirli Su Dereye Aktı, Vatandaş Görüntüledi

Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç Köyü'nde faaliyet yürüten madende, galerilerden gelen kirli suyun dereye boşaltıldığı öne sürülmüştü. Bir bölge sakini yaşanan durumu cep telefonuyla görüntüleyerek "Burası siyaha yakın bir gri gibi akıyor" demişti. Konunun gündem olmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek inceleme başlatmıştı.

Bakanlık Hem Kapattı Hem Ceza Kesti

Bakanlık, inceleme sonucunu sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, "Giresun İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemede, Alagöz Madencilik Şirketi'ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi. Çevre Kanunu kapsamında madenin kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümü gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı" denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ihlalin tekrarı nedeniyle 3 katı yaptırım uygulanarak şirkete 2 milyon 517 bin TL ceza kesildiği ifade edildi.

İhlal İlk Kez Değil

İşletmenin aynı ihlali daha önce de yaptığının tespit edildiği açıklandı. Tekrarlayan ihlal nedeniyle uygulanan 3 katı yaptırım, Çevre Kanunu'nun öngördüğü caydırıcılık mekanizmasının devreye girmesiyle belirlendi. Şirket sahibinin iktidar partisinin milletvekili olmasına karşın bakanlığın ceza uygulaması dikkat çekerken, uygulanan maddi yaptırımın yetersizliği ve dereye karışan kirliliğin bölge halkı üzerindeki etkisinin nasıl giderileceği sorusu gündemde kalmaya devam ediyor.