Yoğun ekran kullanımı 35 yaş grubunda demansı %400 artırdı!
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 1 Temmuz zammı
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 1 Temmuz zammı

Milyonlarca memur, SGK ve BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiren Nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte dört aylık zam oranı belli oldu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 10:24, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 11:03
Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında enflasyon aylık 4,18, yıllık yüzde 32,37 oldu.

SSK ve Bağkur emeklisi için önemli

Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.

SSK ve Bağkur Emekli Zammı Ne Kadar Oldu?

Emekliler Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 kadar zammı hak etti. Şubat ayı için yüzde 2,96, Mart ayı için yüzde 1,94, Nisan ayı için de yüzde 4,18 zammı hak eden emekliler böylece dört ayda yüzde 14,64 zam almış oldu. Tam zam oranı için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

SSK ve Bağkur Emeklisi 1 Temmuz'da ne kadar zam alabilir?

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre Mayıs ayında yüzde 1,82, Haziran ayında ise yüzde 1,52 enflasyon beklenmektedir. Bu beklentilerin aynen gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağkur Emeklisi zammı yüzde 18,5 olacaktır.

Memur Emekli Zammı 1 Temmuz'da Ne Kadar Olacak?

Memurlar Mayıs ayı itibariyle yüzde 3,27 oranında enflasyon farkı alacaklısı hale geldi. Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre Mayıs ayında yüzde 1,82, Haziran ayında ise yüzde 1,52 enflasyon beklenmektedir. Bu beklentilerin aynen gerçekleşmesi durumunda memurların enflasyon farkı yüzde 6,75 olacak, Kamu Görevlileri Hakem Kulu Kararıyla 2026 yılının ikinci yarısı için belirlenen yüzde 7'lik zammın da ilavesiyle memur ve memur emeklileri için 1 Temmuz'daki kümülatif zam oranı yüzde 14,22 olacaktır.

