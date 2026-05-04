'Güran Ailesi bir pedofilin ifadesiyle müebbet aldı'

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Narin Güran davasında Güran ailesinin haksız yere mahküm edildiğini savundu. Çelenk, "Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın cezaevinde geçirdikleri her saniye bizim çoğumuzun ortaklık ettiği bir insanlık suçudur" dedi.

Jandarmanın Tecrübesizliği Soruşturmayı Çıkmaza Soktu

Çelenk'e göre davanın en temel sorunu, jandarmanın olay yerini inceleme konusundaki yetersizliği ve tecrübesizliğidir. Medya, siyaset ve sivil toplumun yoğun ilgisi altında bunalan jandarmanın, "bildiğini de unuttuğunu" ifade eden Çelenk, soruşturmanın Nevzat Bahtiyar çevresinin aileye yönelik yönlendirmeleriyle yanlış bir mecraya sürüklendiğini vurguladı. Çelenk, "Nevzat'ı yakaladıkları gün gerçeği anlamışlardı ama yanlıştan dönemediler. Çünkü devletin yetkili ağızlarının hepsi aileyi işaret eden açıklamalar yapmıştı" dedi.

Aile Derdini Anlatamadı

Çelenk, anne Yüksel Güran'ın zayıf Türkçesi ve doğu ketumluğu nedeniyle kendini yeterince ifade edemediğini, bunun kamuoyunda yanlış algılara yol açtığını belirtti. Sorgu sırasında anneye yapılan kötü muameleye de dikkat çeken Çelenk, "Evladının cansız bedeninin bulunduğu gün sorguda ağzının içine tükürüyorlar. Kendisi söylüyor bunu. Ben bu cümleyi tekrar ederken içim sızlıyor" diye konuştu.

DEM Parti de Aynı Hataya Düştü

Çelenk, yalnızca kamuoyunu değil, kendi partisini de eleştirmekten kaçınmadı. DEM Parti'nin de toplumun genelinin düştüğü önyargıdan azade olmadığını kabul eden Çelenk, "Herkes oradaydı, aynı klişelere herkes birlikte düştü" dedi. "Aile suçlu olamaz" dediği için Diyarbakır'da dışlandığını ve selam sabahının kesildiğini de anlatan Çelenk, parti içinde hukuk komisyonu kurulması yönündeki girişiminin sonuçsuz kalmasından üzüntüyle söz etti.

Nevzat 17 Yıl, Aile Müebbet

Çelenk, Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılama sonucunda yalnızca 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasını da çelişkili bulduğunu ifade etti. "Nevzat Salim'in yanında durarak öldürme motivasyonunu kuvvetlendirdiyse, anne ve kardeşin rolü ne oluyor? Neden onlar müebbet alırken Nevzat 17 yıl alıyor? Her şey o kadar saçma bir hal alıyor ki" dedi. Narin'in cinsel istismara uğradığına kendisinin de inandığını belirten Çelenk, adli tıp raporundaki açıklanamayan bulgulara da dikkat çekti.