Narin Güran cinayetinde kolluk yetkililerine ağır suçlama

2024 yılında Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davası, yalnızca bir çocuk cinayeti değil, aynı zamanda Türkiye'de adalet sisteminin nasıl işlediğine dair tartışmaların da merkezine yerleşti. Cinayeti konu alan yeni belgesel, bu tartışmayı daha da derinleştiriyor.

Belgeselde ortaya konan iddialar, sıradan bir "soruşturma hatası" eleştirisinin çok ötesine geçiyor. İddialara göre, dosya daha ilk günlerden itibaren yanlış bir varsayıma kilitlendi; deliller bu varsayıma göre seçildi, bazı kritik bulgular ise ya görmezden gelindi ya da hiç araştırılmadı. Kamera kayıtlarının zamanında incelenmemesi, dijital verilerin çelişkili değerlendirilmesi ve çelişkili ifadelerin sorgulanmadan esas alınması gibi unsurlar, "maddi gerçeğe ulaşılmadığı" tezinin temelini oluşturuyor.

Aile üyelerine ağırlaştırılmış müebbet verilmişti

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 29 Aralık 2025'te amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında "nitelikli öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı. Narin Güran'ın cesedini arabasına alarak dere kenarına sakladığı ortaya çıkan Sanık Nevzat Bahtiyar'ın eylemlerinin ise "Nitelikli kasten öldürmeye yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin kararı oy birliğiyle bozmuştu.

Türkiye'nin hafızasına kazınan ve Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde sekiz yaşındaki Narin Güran'ın hayattan koparılmasıyla sonuçlanan trajik olay, 140 journos ekibi tarafından hazırlanan "Şeytantepe" adlı yapımla ekranlara taşındı.

Tüyler Ürperten İfadeler ve "Hayalet" Profili

Yayımlanan yapımda en çok dikkat çeken detaylardan biri, soruşturma aşamasında defalarca ifadesini değiştiren ve adeta bir "hayalet" gibi hareket eden Nevzat Bahtiyar. Belgeselde, Bahtiyar'ın sonradan verdiği ve kan donduran "İsteseydim Narin'i parça parça ederdim" şeklindeki sözleri, cinayetin ardındaki soğukkanlılığı gözler önüne seriyor. Belgesel ekibi, bu kişinin aile üyeleriyle görüşmek istese de herhangi bir geri dönüş alamadıklarını belirtiyor.

Medya Eliyle Yaratılan Cadı Avı

Belgeselin en sert eleştiri okları ise reyting uğruna olayı bir televizyon fantezisine dönüştüren gündüz kuşağı programlarına yöneltiliyor. Çalışmada, ekranlardan yayılan asılsız senaryoların toplumu nasıl galeyana getirdiği ve Tavşantepe köyündeki herkesin suçlu-suçsuz ayrımı yapılmaksızın nasıl çarmıha gerildiği işleniyor. Olayların bu kadar büyümesi karşısında asıl faillerin ve "köydeki hayaletin" yaşanan kaosu nasıl sessizce izlediği, gazeteci İsmail Saymaz, Serbestiyet editörü Onur Erkan, adli bilişim uzmanı Tuncay Beşikçi ve davanın avukatlarının analizleriyle desteklenerek izleyiciye aktarılıyor.

Güran ailesine yeniden yargılama

Belgeselin en dikkat çekici yönü ise, cinayetin Nevzat Bahtiyar tarafından işlenmesine rağmen kolluk güçlerinin soruşturmanın başlangıcında kapıldıkları aile içi cinayet görüşünden dolayı, diğer aile üyelerinin boş yere tutuklandıkları iddiası oldu.