Şantiyede kalıp çöktü: 5 işçi yaralı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir şantiyede kalıp çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 19:08, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 19:09
Olay, Gölbaşı'nın Oğulbey Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni belirlenemeyen kaza sonucu 5 işçinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.