Bakan Çiftçi trafik bilançosunu açıkladı: Can kayıpları %10 düştü
Trump'tan İran'a yeniden saldırı gözdağı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların hangi şartlarla yeniden başlayacağı yönündeki soru üzerine, "Bunu bir muhabire söyleyemem. Ancak, eğer uslu durmazlarsa ve kötü bir şey yaparlarsa, göreceğiz. Fakat bu gerçekleşebilecek bir ihtimal" açıklamasında bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 08:57, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 08:31
ABD Başkanı Donald Trump, Florida'dan Washington'a dönüşü öncesinde havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran konusunda çok iyi bir iş çıkardıklarını öne süren Trump, "Mahvolmuş durumdalar. Liderlerinin kim olduğunu bulmakta zorluk çekiyorlar. Çünkü liderleri öldü" dedi. İran'ın ABD'ye sunduğu savaşı sona erdirmeye yönelik 14 maddelik teklifi detaylı olarak inceleyeceğini aktaran Trump, "Bununla ilgili düşüncemi size daha sonra söyleyeceğim" ifadelerini kullandı. İran'la bir anlaşma yapmamanın ABD için daha iyi olabileceği yönünde açıklamalarda bulunduğu hatırlatılan Trump, "Ben öyle demedim. Şu an oradan ayrılırsak, yeniden toparlanmalarının 20 yıl süreceğini söyledim. Ama şu an ayrılmıyoruz. Fakat bunu öyle bir yapacağız ki, kimsenin 2 veya 5 yıl içinde geri dönmesi gerekmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

"İran'ın kalan füze kapasitesini de ortadan kaldırmak isterim"

Trump, "İran'ın füze üretim kapasitesinin yüzde 85'i gibi bir kısmının ortadan kaldırıldığını söylediniz. Geri kalan yüzde 15'lik kısım önemli mi? ABD'nin bunu da ortadan kaldırmaya ihtiyacı var mı?" şeklindeki soruya, "Bu, onların yeniden güçlenmeleri için bir başlangıç olacaktır. Ve evet, füze üretim kapasitelerinin kalanını da ortadan kaldırmak isterim" yanıtını verdi. Trump, İran'a yönelik saldırıların hangi şartlarla yeniden başlayacağı yönündeki soru üzerine, "Bunu bir muhabire söyleyemem. Ancak, eğer uslu durmazlarsa ve kötü bir şey yaparlarsa. Göreceğiz. Fakat bu gerçekleşebilecek bir ihtimal" değerlendirmesinde bulundu.

İran'a uygulanan deniz ablukasının düşmanlık içermediğini ve "dostane bir abluka" olduğunu belirten Trump, buna karşı çıkan Kongre üyeleri hakkında "Şu anda sınırsız olan müzakere gücümüze zarar veriyorlar ve bunu yapmamalılar" eleştirisinde bulundu.

"Almanya'daki asker sayımızı epey azaltacağız"

Trump, "Venezuela'da olduğu gibi Amerikan enerji şirketlerinin İran'da faaliyet gösterdiği bir gelecek öngörüyor musunuz?" sorusuna "Olabilir" yanıtını verdi. Teksas ve Louisiana'ya gelen çok sayıda geminin olduğunu belirten Trump, "2 milyon varil petrol taşıma kapasiteleri var. Yani, kelimenin tam anlamıyla yüzlerce gemi Teksas'a gitmek için sırada. Yani, çoktan başladılar bile, çok fazla petrol satıyoruz" dedi. Almanya'daki ABD askerlerinin sayısını azaltma planı hatırlatılan Trump, "Sayıyı epey bir azaltacağız ve 5 binden daha büyük bir kesintiye gidiyoruz" diye konuştu. Trump, bu kararın nedenine ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı.

