Türkiye Endonezya'yı geçti: İslam ülkeleri arasında en büyük ekonomi oldu
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'de
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'de
TBMM raporu: Okullarda zorbalık milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı
TBMM raporu: Okullarda zorbalık milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı
Site yönetimlerinde 'keyfi aidat' dönemi sona eriyor
Site yönetimlerinde 'keyfi aidat' dönemi sona eriyor
Türkiye maden alanında üst lige çıkıyor: Bin 500 yeni istihdam!
Türkiye maden alanında üst lige çıkıyor: Bin 500 yeni istihdam!
İstanbul'un 1 Mayıs bilançosu: 575 kişi gözaltına alındı
İstanbul'un 1 Mayıs bilançosu: 575 kişi gözaltına alındı
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un nisan enflasyonu
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un nisan enflasyonu
Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Ekonomik daralma otomotiv devini vurdu: 1.400 kişi işten çıkarılacak!
Ekonomik daralma otomotiv devini vurdu: 1.400 kişi işten çıkarılacak!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Alışkanlığım böyle! Yılda 300 kez doktora gitti
Alışkanlığım böyle! Yılda 300 kez doktora gitti
Devlet korumasındaki gençlere istihdam kolaylığı
Devlet korumasındaki gençlere istihdam kolaylığı
1 Mayıs'ta Taksim'den Birlik Mesajı: Kamu Çalışanlarının Talepleri Dile Getirildi
1 Mayıs'ta Taksim'den Birlik Mesajı: Kamu Çalışanlarının Talepleri Dile Getirildi
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Sıra diğer tekliflerde
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Sıra diğer tekliflerde
Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor
Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor
Yüzlerce çalışanı olan köklü firma konkordato talep etti
Yüzlerce çalışanı olan köklü firma konkordato talep etti
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
Sosyal medyada yeni dönem: '15 yaş' sınırı Resmi Gazete'de
Sosyal medyada yeni dönem: '15 yaş' sınırı Resmi Gazete'de
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Bakan Gürlek: O kişi hakim savcı değil, soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: O kişi hakim savcı değil, soruşturma başlatıldı
Başsavcı Vekili Sağlam: Bahis operasyonları lig bitiminde hızlanacak
Başsavcı Vekili Sağlam: Bahis operasyonları lig bitiminde hızlanacak
EGM görevine başlayan Ali Fidan'dan ilk açıklama
EGM görevine başlayan Ali Fidan'dan ilk açıklama
Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor
Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor
KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına resen soruşturma
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına resen soruşturma
USK açıkladı: Çiğ süt fiyatı yarından itibaren zamlanıyor
USK açıkladı: Çiğ süt fiyatı yarından itibaren zamlanıyor
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'de

Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda Akdeniz'de uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistleri getiren özel uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 22:08, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 22:49
Girit'ten hareket eden Türk Hava Yolları (THY) ait uçakta 18 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 59 kişi yer aldı.

Aktivistleri taşıyan "TK 6934" sefer sayılı uçak saat 21.45'te İstanbul Havalimanı'nda ulaştı.

Aktivistler, havalimanının VIP Salonu'nda yakınları ile bazı yetkililer tarafından karşılandı.

Karşılama töreninin ardından aktivistlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gitmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sağlık kontrolü nedeniyle bu uçağa binemeyen 2 Türk vatandaşının da yarın ülkeye dönmesi öngörülüyor.

Uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra 4 ABD, 5 Arjantin, 2 Avustralya, 1 Bahreyn, 2 Brezilya, 6 İngiltere, 1 Hollanda, 3 İspanya, 2 İtalya, 10 Malezya, 1 Meksika, 1 Pakistan, 1 Şili ve 2 Yeni Zelanda vatandaşı bulunuyor.

- Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo, 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu.

İsrail ordusu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulundu.

İsrail ordusu, Yunan kara sularına dönen bir grup tekne dışında, diğer teknelere de zarar verip yolculuk edilemeyecek hale getirdi.

31 aktivisti yaralayan İsrail ordusu, filo yöneticisi 2 aktivist dışında grubu, 1 Mayıs'ta Yunanistan'ın Girit Adası'na bıraktı.

Aralarında Türk vatandaşlarının bulunduğu aktivistlerin bir kısmı ülkelerine dönerken, Yunan kara sularında halen onlarca Küresel Sumud Filosu teknesi misyonun devamı için bekliyor.

