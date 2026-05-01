657 sayılı Kanununda yapılan değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı

1 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7578 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun (DMK) 104. maddesinde üç önemli değişiklik yapıldı. Değişiklikler yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.

Doğum Sonrası Analık İzni 16 Haftaya Çıkarıldı

Yapılan en kapsamlı değişiklikle doğum sonrası analık izni süresi 8 haftadan 16 haftaya yükseltildi. Buna bağlı olarak toplam analık izni süresi de 16 haftadan 24 haftaya uzatıldı. Doğum öncesi 8 haftalık izin süresinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Değişiklik yapılan madde ve değişiklik yapılan ibarelere aşağıda gösterilmiştir.

"Madde 104 - A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz (onaltı oldu) hafta olmak üzere toplam onaltı hafta (yirmidört oldu) süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya (iki oldu) kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır."

Tabip Raporu ile Çalışabilme Sınırı 2 Haftaya İndirildi

Üçüncü değişiklikle, tabip raporu alan kadın memurun doğumdan önce işyerinde çalışabileceği azami süre 3 haftadan 2 haftaya indirildi. Bu durumda doğum öncesinde fiilen çalışılan süreler, doğum sonrası analık izni süresine eklenmekte olup uygulama bu yönüyle aynı kalmaktadır.

Halihazırda Doğum Yapan Personel İçin Geçici Madde: 10 İş Günü İçinde Başvuru Şart

Kanuna eklenen geçici madde, halihazırda doğum yapmış personeli de kapsıyor. Doğum sonrası analık iznini tamamlamış ancak 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum tarihinden itibaren 24 haftalık süreyi henüz doldurmamış olan personel, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde kurumuna başvurması halinde 8 hafta ilave analık izninden yararlanabilecek.

Özet: Yapılan Üç Değişiklik

Yapılan değişiklikler özetle şu şekilde sıralanabilir: Doğumdan önceki 8 haftalık izin süresinde değişiklik yapılmamıştır. Doğumdan sonraki 8 haftalık izin süresi 16 haftaya çıkarılmıştır. Tabip raporuyla doğumdan önce işyerinde çalışabilme sınırı ise 3 haftadan 2 haftaya indirilmiştir.