Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Sponsorlu İçerik
Ekonomik daralma otomotiv devini vurdu: 1.400 kişi işten çıkarılacak!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Alışkanlığım böyle! Yılda 300 kez doktora gitti
Devlet korumasındaki gençlere istihdam kolaylığı
1 Mayıs'ta Taksim'den Birlik Mesajı: Kamu Çalışanlarının Talepleri Dile Getirildi
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Sıra diğer tekliflerde
Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor
Yüzlerce çalışanı olan köklü firma konkordato talep etti
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
Sosyal medyada yeni dönem: '15 yaş' sınırı Resmi Gazete'de
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Bakan Gürlek: O kişi hakim savcı değil, soruşturma başlatıldı
Başsavcı Vekili Sağlam: Bahis operasyonları lig bitiminde hızlanacak
EGM görevine başlayan Ali Fidan'dan ilk açıklama
Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor
KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına resen soruşturma
USK açıkladı: Çiğ süt fiyatı yarından itibaren zamlanıyor
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
İstanbul 1 Mayıs'ta 35 bin kamerayla izlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan tedbirler, kent genelinde 35 bin kamerayla takip edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 15:09, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 15:02
İstanbul 1 Mayıs'ta 35 bin kamerayla izlendi

Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede bulunan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü bünyesindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne bağlı 35 bin kamera, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde aktif olarak kullanıldı.

Merkezde görevli polis ekipleri, dron ve yaka kameralarından elde edilen görüntüler dahil tüm verileri anlık takip ederek, olumsuzluk yaşanan noktalara hızlı bir şekilde ekip sevk etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile alınan tedbirleri yerinde inceledi.

