Başsavcı Vekili Sağlam: Bahis operasyonları lig bitiminde hızlanacak
EGM görevine başlayan Ali Fidan'dan ilk açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü görevine başlayan Ali Fidan, temel önceliklerinin huzur ve güven ortamını daha güçlü, daha görünür ve daha kalıcı hale getirmek olduğunu söyledi. Fidan, terörden uyuşturucuya, organize suçlardan siber suçlara kadar her alanda hukuk devleti ilkeleriyle tavizsiz mücadele yürütüleceğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 21:30, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 21:36
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle görevi Mahmut Demirtaş'tan devraldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından bir mesaj yayımlayan Fidan, bugün yeni görevine başlaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye saygı ve şükranlarını sundu.

Türk Polis Teşkilatının, aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin fedakarlıkları ile milletin duasıyla güç bulan, köklü mazisi, sarsılmaz vazife şuuru ve millete hizmet anlayışıyla devletin kudretini ve milletin güvenini temsil ettiğini vurgulayan Fidan, teşkilatın kıymetli mensuplarıyla görev yapacak olmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

Fidan, mesajında şunları kaydetti:

"Devraldığımız hizmet bayrağını, aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan her rütbe ve kademedeki mesai arkadaşlarımızla birlikte, güçlü bir irade ve heyecanla daha ileriye taşımak için Sayın Bakanımızın riyasetinde azim ve kararlılıkla çalışacağız. Bu sorumluluk bilinciyle adalete ve hukuka bağlılığı esas alan bir güvenlik anlayışıyla ülke genelinde huzur ve güvenlik ortamını daha güçlü, daha görünür ve daha kalıcı hale getirmek temel önceliğimiz olacaktır.

Terör örgütleri, organize suç örgütleri, siber suçlar, uyuşturucu, kaçakçılık ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan her türlü tehdide karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, kesintisiz ve tavizsiz bir mücadele yürüteceğiz. Güvenlik birimlerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve koordinasyonla, teknolojik kapasitemizi, saha tecrübemizi ve analiz kabiliyetimizi daha ileri seviyeye taşıyacak, şehirlerimizin huzurunu, vatandaşlarımızın güvenini ve kamu düzenini hedef alan şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine ve terör örgütlerine karşı kararlı ve etkin mücadelemizi sürdüreceğiz."

"Hakkaniyetli ve güçlü bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz"

Teşkilatın asıl gücünün Türkiye'nin dört bir yanında büyük gayret ve fedakarlıkla görev yapan, gerektiğinde canını ortaya koyan mensupları olduğuna işaret eden Fidan, "Bu bilinçle her rütbe ve kademedeki mesai arkadaşlarımızın beklentilerini yakından takip edecek, personelimizin sorunlarını kendi sorunumuz, dertlerini kendi derdimiz bilerek çözüm odaklı, hakkaniyetli ve güçlü bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Görevi devraldığı Mahmut Demirtaş'a ve görev yapmış genel müdürlere hizmetleri için teşekkür eden Fidan, şehitleri rahmetle andı, kahraman gazilere şükranlarını sundu.

Ali Fidan, görevinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

