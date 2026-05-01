Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Sponsorlu İçerik
Ekonomik daralma otomotiv devini vurdu: 1.400 kişi işten çıkarılacak!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Alışkanlığım böyle! Yılda 300 kez doktora gitti
Devlet korumasındaki gençlere istihdam kolaylığı
1 Mayıs'ta Taksim'den Birlik Mesajı: Kamu Çalışanlarının Talepleri Dile Getirildi
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Sıra diğer tekliflerde
Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor
Yüzlerce çalışanı olan köklü firma konkordato talep etti
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
Sosyal medyada yeni dönem: '15 yaş' sınırı Resmi Gazete'de
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Bakan Gürlek: O kişi hakim savcı değil, soruşturma başlatıldı
Başsavcı Vekili Sağlam: Bahis operasyonları lig bitiminde hızlanacak
EGM görevine başlayan Ali Fidan'dan ilk açıklama
Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor
KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına resen soruşturma
USK açıkladı: Çiğ süt fiyatı yarından itibaren zamlanıyor
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Kadın konukevlerinde kalanlara 'kesintisiz harçlık' verilecek

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle, kadın konukevlerinden yararlanan geliri yetersiz kadınlara ve beraberindeki çocuklara, hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık ödenecek.

Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 15:01, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 16:49
Kadın konukevlerinde kalanlara 'kesintisiz harçlık' verilecek

"Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme, kadın konukevlerinde kalan kadınlar ve çocukları için önemli mali destekleri beraberinde getiriyor.

Yapılan değişiklikle, kadın konukevi hizmetinden yararlanan ve herhangi bir geliri bulunmayan ya da meslek elemanlarının değerlendirmesi sonucu geliri yetersiz bulunan kadınlara ekonomik destek sağlanacak.

Kesinti yapılmaksızın net harçlık ödenecek

Düzenleme kapsamında, belirlenen şartları taşıyan kadınlara ve beraberindeki çocuklara, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"da (6284 Sayılı Kanun) öngörülen oranlar çerçevesinde harçlık verilecek. Bu ödemelerden hiçbir kesinti yapılmayacak ve hak sahiplerine net tutar üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.

Çocuklar için destek kapsamı genişletildi

Yeni kanun, konukevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocukların eğitim ve sosyal durumlarını da güvence altına alıyor. Buna göre, konukevinde kalan kadınların beraberindeki öğrenim gören çocuklarına, çeşitli nedenlerle öğrenimine devam edemeyen çocuklara, ücretli bir iş yerinde çalışmayan çocuklara harçlık ödemesi yapılacak.

Söz konusu ödemelerin miktarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk bakım kuruluşlarında kalan çocuklara verilen harçlık miktarı baz alınarak hesaplanacak ve yine herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacak.

Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin teknik detaylar, başvuru süreçleri ve ödeme takvimi gibi usul ve esaslar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle netlik kazanacak.

