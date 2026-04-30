Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükselmede kritik değişiklikler
Bakan Gürlek: O kişi hakim savcı değil, soruşturma başlatıldı

İstanbul Ataşehir'de, yargı mensubu olmadığı halde kendisini "hakim/savcı" olarak tanıtıp bir vatandaşı tehdit eden şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatının saygınlığını hedef alan bu tür girişimlere karşı taviz verilmeyeceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 23:35, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 01:19
Ataşehir'de park tartışmasında kendisini "hakim-savcı" olarak tanıtan kişinin gerçek kimliği ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin hakim veya savcı olmadığını açıkladı.

İstanbul Ataşehir'de yaşanan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayda, bir sürücüyü uyaran vatandaşa "hakim-savcıyım" diyerek kart gösteren kişinin gerçek kimliği ortaya çıktı.

Görüntülerde, kadın şahsın kendisini hakim ve savcı olarak tanıttığı ve tartışma sırasında "Ben sana yapacağımı biliyorum" ifadelerini kullandığı anlar dikkat çekmişti.

Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir basın açıklaması yaptı.

SAVCILIK AÇIKLADI: HAKİM-SAVCI DEĞİL

Başsavcılık açıklamasında, olayın 30 Nisan 2026 tarihinde Ataşehir'de meydana geldiği belirtilerek, üzerinde "Hakim/Savcı" yazılı kart gösterdiği iddia edilen İ.E. isimli şahsın bu mesleğe mensup olmadığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında kart gösterildiği ve olayla ilgili olarak her iki şahıs hakkında da adli süreç başlatıldığı ifade edildi.

3 SUÇTAN SORUŞTURMA

Savcılık, şüpheliler hakkında;

Tehdit,
Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi ve
Özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Ataşehir'de yargı mensubu olmadığı halde "hakim/savcı" sıfatını kullanarak bir vatandaşı tehdit eden kişi hakkında adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Hakimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biridir. Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez. Adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyecek, yargı teşkilatımızın saygınlığını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tüm adli ve idari işlemler kararlılıkla yürütülecektir. Hukukun üstünlüğünü, yargı mensuplarımızın onurunu ve vatandaşlarımızın haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz."

