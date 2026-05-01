1'i polis 3 kişinin öldüğü kazada firma yetkilisi serbest bırakıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca çarşamba günü yaşanan kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan tırın faaliyette olduğu lojistik firmasının yetkilisi R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Başsavcılıkça, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kazaya ilişkin hazırlanan ön bilirkişi raporunda hayatını kaybeden tır sürücüsü İsmail Çoban'ın, Karayolları Trafik Kanunu'nun 52/B maddesinde yer alan "sürücüler hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar" ile 56/1-C maddesinde yer alan "sürücüler önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemek zorundadırlar" hükümlerini ihlal ettiğinden kazada etken olduğu belirtildi.

Kaza

Çarşamba günü Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan tır, İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, yolda aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarparak yol kenarındaki dereye devrilmişti.

Kazada tır sürücüsü İsmail Çoban ile motosiklet sürücüsü Gökhan Vardar hayatını kaybederken 2'si polis, 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralı polisler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yaralı polis memuru Serkan Hızlı, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, kazayla ilgili dün tırın faaliyette olduğu lojistik firmasının yetkilisi R.A. gözaltına alınmıştı.