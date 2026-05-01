Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Ekonomik daralma otomotiv devini vurdu: 1.400 kişi işten çıkarılacak!
Ekonomik daralma otomotiv devini vurdu: 1.400 kişi işten çıkarılacak!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Alışkanlığım böyle! Yılda 300 kez doktora gitti
Alışkanlığım böyle! Yılda 300 kez doktora gitti
Devlet korumasındaki gençlere istihdam kolaylığı
Devlet korumasındaki gençlere istihdam kolaylığı
1 Mayıs'ta Taksim'den Birlik Mesajı: Kamu Çalışanlarının Talepleri Dile Getirildi
1 Mayıs'ta Taksim'den Birlik Mesajı: Kamu Çalışanlarının Talepleri Dile Getirildi
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Sıra diğer tekliflerde
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Sıra diğer tekliflerde
Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor
Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor
Yüzlerce çalışanı olan köklü firma konkordato talep etti
Yüzlerce çalışanı olan köklü firma konkordato talep etti
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
Sosyal medyada yeni dönem: '15 yaş' sınırı Resmi Gazete'de
Sosyal medyada yeni dönem: '15 yaş' sınırı Resmi Gazete'de
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Bakan Gürlek: O kişi hakim savcı değil, soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: O kişi hakim savcı değil, soruşturma başlatıldı
Başsavcı Vekili Sağlam: Bahis operasyonları lig bitiminde hızlanacak
Başsavcı Vekili Sağlam: Bahis operasyonları lig bitiminde hızlanacak
EGM görevine başlayan Ali Fidan'dan ilk açıklama
EGM görevine başlayan Ali Fidan'dan ilk açıklama
Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor
Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor
KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına resen soruşturma
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına resen soruşturma
USK açıkladı: Çiğ süt fiyatı yarından itibaren zamlanıyor
USK açıkladı: Çiğ süt fiyatı yarından itibaren zamlanıyor
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yeniden yargılanan komşu Nevzat Bahtiyar'a "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan verilen 17 yıl hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 16:51, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 16:51
Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 16 Nisan'daki karar duruşmasında Bahtiyar hakkında verilen hapis cezasına ilişkin 49 sayfadan oluşan gerekçeli karar yazıldı.

Kararda, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararını, "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle bozmasının ardından Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılandığı anımsatıldı.

Kararda, Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Bahtiyar ile Narin'in babası Arif Güran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve taraf avukatlarının beyanlarına yer verildi.

Amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın eskiden beri samimi ve yakın arkadaş oldukları ifade edilen kararda, sanık Güran'ın yeğeninin düğün merasimi hazırlıkları kapsamında kırsal mahalledeki bazı kişilerin alışveriş ve davetiye dağıtımı nedeniyle köyde bulunmadığı kaydedildi.

- "Sanıklar Salim, Yüksel ve Enes tarafından Narin'in öldürüldüğü anlaşılmıştır"

Eylem saatinden önce sanıklar amca Salim, ağabey Enes, anne Yüksel Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar'ın köyde olduklarının anlaşıldığı belirtilen kararda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanıkların olay saatinden önceki zaman diliminde görüşmeye başladıkları anlaşılmıştır. Olaydan önce Nevzat Bahtiyar, Salim Güran'ı 15.08'de arayarak onunla irtibata geçmiştir. Kur'an kursundan çıkan maktul, her zaman kullandığı yol yerine daha kısa olduğu anlaşılan patika yolu kullanarak evine gitmiştir. Olay öncesinde sanıklar Salim ve Nevzat, birbirlerine yakın olarak maktulün her zaman kullandığı yol bölgesinde ve maktulün evi yakınında bulunmuştur. Maktulün ise patika yoldan çıkarak evi ve müştemilatının bulunduğu yere gelmesi üzerine buraya geçen sanık Salim ile evde bulunan diğer sanıklar Yüksel ve Enes tarafından maktul Narin'in öldürüldüğü anlaşılmıştır.

Sanık Salim maktulün cesedini, olay öncesinde birlikte olduğu ve evin dışında bekleyen arkadaşı sanık Nevzat'a gizlemesi veya yok etmesi amacıyla teslim etmiştir. Bu hususu, sanık Nevzat ile sanık Salim'in saat 15.25 ile 15.46 sıralarında artan ortak baz kullanma durumu desteklemiştir."

Kararda, sanık Bahtiyar'ın maktulün cesedini, yapılan aramalar sonucu cansız bedeninin bulunduğu derenin toprak ile birleşen kısmına çuval içinde götürerek bıraktığı ve üzerini taşla örttüğünün anlaşıldığı belirtildi.

Kararda, "Sanık Nevzat'ın, sanık Salim'in ev içerisinde bulunan bir odaya kendisini götürerek Narin'in yerde yatan cansız bedenini gösterdiği, bu surette sanığın olay yerinde olmadığı şeklindeki beyan ve savunmalarına mahkememizce itibar edilmemiştir. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın maktulün öldürülmesine ilişkin eyleme, sanık Salim Güran'ın yanında bulunarak suçun işlenmesinden önce ve eylem sırasında suç işleme kararını kuvvetlendirme, fiilin işlenmesi sonrasında yardımda bulunmak suretiyle öldürme eylemine yardım eden sıfatı ile katıldığı kanaatine varılmıştır. Sanık hakkında maktule yönelik eylemi nedeniyle Yargıtay ilamı doğrultusunda 'nitelikli kasten öldürme' suçuna yardım etme suçundan mahkumiyet hükmü kurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

- Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanmıştı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi için bozmuştu.

Mahkeme heyeti, 16 Nisan'da yeniden yargılanan komşu Nevzat Bahtiyar'ın "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapse çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

