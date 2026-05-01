Yüzlerce çalışanı olan köklü firma konkordato talep etti
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
Sosyal medyada yeni dönem: '15 yaş' sınırı Resmi Gazete'de
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Erdoğan'ın diplomasi trafiği nisanda da hız kesmedi
Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükselmede kritik değişiklikler
Bakan Gürlek: O kişi hakim savcı değil, soruşturma başlatıldı
Başsavcı Vekili Sağlam: Bahis operasyonları lig bitiminde hızlanacak
EGM görevine başlayan Ali Fidan'dan ilk açıklama
Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor
KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına resen soruşturma
USK açıkladı: Çiğ süt fiyatı yarından itibaren zamlanıyor
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Polise judo eğitimi verilecek
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 20 Türk aktivist alıkonuldu
Erdoğan'ın diplomasi trafiği nisanda da hız kesmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son bir ayda İran başta olmak üzere bölgesel gelişmeler gündemiyle 27 yabancı lider ve yetkiliyle temas kurdu. Gerçekleştirilen görüşme trafiği, Türkiye'nin diplomaside merkez ülke konumunu bir kez daha öne çıkarırken, lider diplomasisinin mayıs ayında da yoğun şekilde sürmesi bekleniyor.

Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 07:28, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 07:29
Erdoğan'ın diplomasi trafiği nisanda da hız kesmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krizlerin çözümünde üstlendiği ara buluculuk rolüyle öne çıktı. Geçen ayın gündeminde yine Orta Doğu'daki savaş vardı. Erdoğan, bölgede kalıcı barışın tesisi için son 1 ayda ABD Başkanı Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefon görüşmesi yaptı. Görüştüğü isimler arasında İspanya Başbakanı Sanchez ve Kanada Başbakanı Carney ile Macaristan'ın seçilmiş başbakanı Magyar da vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran gündemi ağırlıklı lider diplomasisi 17-19 Nisan'daki Antalya Diplomasi Forumu'nda da sürdü.

Erdoğan, Katar Emiri Al Sani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi. Antalya'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra Slovenya, Moldova, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Komorlar Birliği ve Burundi cumhurbaşkanlarıyla temas kurdu. Libya Başbakanı Dibeybe, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ve IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti.

Forum için Türkiye'ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Somali ve Kuzey Makedonya cumhurbaşkanlarıyla ise İstanbul'da bir araya geldi.

Zelenski ve Putin ile görüştü

Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barış çabaları için de devredeydi. Önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla konuşan Erdoğan, bir gün sonrasında Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile İstanbul'da buluştu.

Cumhurbaşkanı geçen ay NATO Genel Sekreteri Rutte ve Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro'yu da Beştepe'de kabul etti.

