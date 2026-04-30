Dolar 45,18 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 45,18 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 17:22, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 17:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|45,0750
|45,0760
|45,1830
|45,1840
|Avro
|52,8600
|52,8610
|52,8570
|52,8580
|Sterlin
|60,9900
|61,0000
|61,1010
|61,1110
|İsviçre frangı
|57,1610
|57,1710
|57,6530
|57,6630
|ANKARA
|ABD doları
|45,0450
|45,1250
|45,1530
|45,2330
|Avro
|52,8200
|52,9000
|52,8170
|52,8970
|Sterlin
|60,9300
|61,1400
|61,0410
|61,2510