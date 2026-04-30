TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Ali Yalçın: Birimizi durdursalar binimizi yola çıkaracağız

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İsrail'in Özgürlük ve Sumud Filosu'na uluslararası sularda düzenlediği saldırıyı kınadı. Yalçın, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırarak Gazze'ye yönelik girişimlerin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 15:42, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 15:43
Yazdır
Genel Başkan Ali Yalçın, NTV canlı yayınında, Gazze'de yaşanan insani felakete dikkati çekmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan, aralarında sendikanın genel merkez ve şube yöneticilerinin de bulunduğu 345 katılımcıyı taşıyan Özgürlük ve Sumud Filosu'na siyonist İsrail'in uluslararası sularda yaptığı saldırıya karşı tüm dünya devletlerini harekete geçmeye çağırdı.

"Bu Haydutluk ve Korsanlık Asla Kabul Edilemez"

Genel Başkan Ali Yalçın:

"Siyonist İsrail kesinlikle suç işlemiştir. Bu haydutluk ve korsanlık asla kabul edilemez. Uluslararası toplum bu haydutluğa karşı durmak zorundadır. Filo, insani yardım amacıyla yola çıkmış sivil aktivistlerden oluşuyor. Aralarında genel başkan yardımcımız ve il başkanlarımızın da bulunduğu yürekli insanlar Gazze'ye insani yardım götürmeye, insan onuru ve haysiyetine sahip çıkmaya, oradaki çocukların gözyaşını silmeye, eğitim yardımları götürmeye çalışıyorlar. Bu çabaya müdahalenin kabulü mümkün değil. Bu saldırıyla siyonist terör şebekesinin ikiyüzlülüğü, soykırımcı kimliği ve amacının ateşkes de barış da olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

"Hiçbir Devlet ve Deniz Aracı Güvende Değil"

Bu katil sürüsü durdurulmadığı müddetçe dünyada hiçbir devlet güvende değil, uluslararası sularda seyrüsefer hakkını kullanan hiçbir deniz aracı da güvenlik içerisinde değildir.

"Birimizi Durdursalar Binimizi Yola Çıkaracağız"

Buna kesinlikle sessiz kalmayacağız. Bunu herkes bilsin. Bedeli ne olursa olsun bu zulme dur demek için girişimlerimizi ve eylemlerimizi sürdüreceğiz. Yarın 1 Mayıs, 1 Mayıs'ta da meydanlardan siyonist zulmü lanetlemeye, Gazzeli çocuklara ve mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Birimizi durdursalar binimizi yola çıkaracağız. Onlar zulümde, vahşette ne kadar kararlıysa biz de insanlıkta, iyilikte, adalette, insan onur ve haysiyetine sahip çıkmakta, vicdani duruş sergilemekte kararlıyız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber